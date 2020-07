Einteilung der Ligen steht fest : LTV und TuS 82 spielen 2020/21 in der Staffel Mitte

Fabrice Voigt (Mitte) trainiert den Drittliga-Aufsteiger TuS Opladen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Auf die Drittliga-Handballer aus Leichlingen und Opladen warten in der kommenden Saison einige neue Gegner. Am ersten Oktober-Wochenende soll der Spielbetrieb starten – möglichst mit Zuschauern in der Halle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Löhr

Ein Starttermin, viele neue Gegner und lange Auswärtsfahrten: Die Drittligisten Leichlinger TV und TuS Opladen haben inmitten der Corona-Pandemie eine gewisse Planungssicherheit für die kommende Saison erhalten. Der Deutsche Handballbund (DHB) legte am Samstag den 3./4. Oktober als Starttermin für die neue Saison fest. Damit beginnt die Spielzeit später als ursprünglich geplant. Gewünscht ist, „dass die Spiele mit Publikum stattfinden können“, heißt es in der DHB-Mitteilung.

Für Erstaunen sorgte die Einteilung der vier 18er-Staffeln: Sowohl der LTV als auch Aufsteiger Opladen spielen die Spielzeit 2020/21 in der Staffel Mitte – und treffen somit auf viele unbekannte Gegner vorwiegend aus südlich gelegenen Regionen Deutschlands. Spiele gegen alte Bekannte fallen in der kommenden Saison weg, die Derbys gegen die Bergischen Panther oder den Longericher SC bleiben aber bestehen. Zwei der vier Staffelsieger steigen auf, die letzten vier Teams jeder Staffel ab.