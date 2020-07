Baustelle in Neuss zwingt Busse auf neue Strecke : Gesperrte Kreuzungen an der Bergheimer Straße

Gesperrte Kreuzungen an der Bergheimer Straße

Baustelle in Neuss zwingt Busse auf neue Strecke

Neuss Fortschritte auf der Großbaustelle im Dreikönigenviertel: Nach Abschluss der Kanalarbeiten werden nun wichtige Kreuzungen asphaltiert. Viele Buslinien fahren ab sofort auf einer neuen Strecke.

Das für seine Öffentlichkeitsarbeit kritisierte Tiefbaumanagement will seine Kommunikation verbessern und fängt auch gleich damit an. Mit einer Woche Vorlauf weisen Stadt und Stadtwerke auf den nächsten Abschnitt der Großbaustelle Bergheimer Straße und die damit verbundene Vollsperrung der Kreuzungen mit Dreikönigen- und Schillerstraße sowie mit Kant- und Eichendorffstraße hin. Und die Stadtwerke ergänzen zügig, was das für den öffentlichen Nahverkehr bedeutet.