Besuch im Chempark : Experimente im Farblabor von Currenta

Leverkusen Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums experimentieren mit Farben und machen eine Reise in die Geschichte.

Auf die richtige Mischung und Zubereitung kommt es an, wenn aus chemischen Grundstoffen Farbe werden soll. Um das live zu erleben, tauschte der Chemie-Leistungskurs des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums für einen Tag lang Stifte und Schreibblöcke gegen Laborkittel und Erlenmeyer-Kolben ein. Unter dem Titel „Farbe und Färben“ gab der Leiter des Nachbarschaftsbüros und Chemiker Ulrich Bornewasser den Nachwuchsnaturwissenschaftlern zunächst eine Einführung in die Theorie der Farbenherstellung, die sie anschließend im Experimentierlabor von Chempark-Manager und -Betreiber Currenta bei der Färbung von verschiedenen Fasern mit dem blauen Indigo-Farbstoff anwenden konnten.

Anschließend führte sie der Weg in die Villa Römer nach Opladen. In der Dauerausstellung des 1905 von der Fabrikantenfamilie Römer erbauten Anwesens erklärte ihnen die Historikerin und Buchautorin Ellen Lorentz, wie der Aufschwung der Farbenindustrie im frühen 20. Jahrhundert in Leverkusen den Verlauf der Stadtgeschichte mitgeprägt hat.