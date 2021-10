Ausstellung in Ratheim : Naturkräfte wirken über die Farben

Hückelhoven Die Ausstellung des Baaler Künstlers Hans Rademacher ist auch am kommenden Wochenende noch im Alten Rathaus in Ratheim zu sehen.

Die Ausstellung mit 33 Werken des Baaler Künstlers Hans Radermacher ist auch noch am nächsten Wochenende zu sehen, die Bilder sind auch zu erwerben, eine Preisliste liegt aus. Am Samstag, 16. Oktober, ist das Alte Rathaus am Ratheimer Markt von 15 bis 18, am Sonntag von elf bis 18 Uhr geöffnet.

Und auch der Aachener Kunsthistoriker und –dozent Dirk Tölke zeigte sich erleichtert, dass die Zeit von Distanz- und Video-Unterricht und –Präsentation vorbei ist. Er schilderte zunächst im Foyer des Alten Rathauses den beruflichen und künstlerischen Lebensweg des 1942 in Aachen geborenen Hans Radermacher, der von 1972 bis 2008 in Geilenkirchen als Religions- und Deutschlehrer tätig war, seit 1978 vor allem autodidaktisch künstlerisch produktiv ist. „Mensch und Natur“ ist die Ausstellung überschrieben, die nach Dirk Tölke Auskunft über die didaktische Sinnsuche des Malers gibt, zurückblickend über das Christentum hinaus in die griechisch-archaische Mythologie u.a. in Knossos auf Kreta, in die Radermacher eingetaucht sei. Davon zeugten beispielsweise Götterbilder auch mit heiteren Noten und regelrechter Akrobatik, Stierbilder wie in Spaniens Arenen, überall wirkten Naturkräfte, und das vor allem über die Farbe, wenig figurativ, äußerst kraftvoll aufgetragen auf Leinwand und Papier in Öl- und Mischtechniken.