Dirk Bauermann trainiert Rostock : Hansi Gnad trifft auf alten Bekannten

Leverkusen Am Samstag sind die ProA-Basketballer der Bayer Giants zu Gast bei den Rostock Seawolves. Die haben in Dirk Bauermann einen prominenten Trainer.

Mit zwölf Siegen und acht Niederlagen stehen die Bayer Giants auf dem vierten Platz in der ProA. „Nach meiner Rechnung haben wir den Klassenerhalt eigentlich schon geschafft, aber wir wollen natürlich ganz sicher gehen“, sagt Trainer Hansi Gnad – und vermeidet damit die Formulierung eines neuen Ziels. Das würde lauten: Play-offs erreichen. Die Chancen sind groß, doch dazu müssen die bislang in fremder Halle eher enttäuschenden Leverkusener wohl auch noch ein, zwei Mal auswärts gewinnen. Die Gelegenheit dazu haben sie Samstagabend ab 19.30 Uhr bei den Rostock Seawolves.

Das Hinspiel gewannen die Giants in der Ostermann-Arena mit 89:85. „Aber wir wissen ja, wie groß der Kontrast zwischen unseren Auftritten zu Hause und auswärts ist“, sagt Gnad. „Das sind Welten.“ Daheim haben die Leverkusener nur ein Mal verloren, in der Fremde allerdings erst drei Mal gewonnen. „Eins ist klar. Wir haben noch Luft nach oben.“ In Rostock sieht Gnad sein Team aber als Außenseiter. Die Seawolves stehen zwar auf dem zwölften Rang, drehen derzeit aber an vielen Schrauben, um den Sprung in die Play-offs zu schaffen.