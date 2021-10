Leverkusener schreiben Buch : Eine Stadt voller Glücksmomente

Leverkusen Nach einem Band mit dunklen Erzählungen erschien nun eine Sammlung positiver Geschichten und Momenten des Glücks aus Leverkusen.

Denn es gibt sie durchaus, diese positiven Aspekte in der Stadt, die man als Chemiemetropole und wegen des Autobahnkreuzes als Dauerbrenner in den Verkehrsmeldungen kennt. Da muss man nicht einmal den Fußball bemühen. Den hat das Team nämlich außer Acht gelassen und sich zwei andere Facetten des Sports herausgegriffen. Zum einen hat Ellen Lorentz den „Medaillenschmied der Leverkusener Goldmädels“, Gerd Osenberg, interviewt. Er war 40 Jahre für das Training der Leichtathleten zuständig, darunter Olympiasiegerinnen wie Liesel Westermann, Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth, Heike Henkel.

Bei einer Lesung in der Stadtbibliothek/Rathausgalerie wird am 28. Oktober um 18 Uhr das neue Buch „Glücksmomente -Geschichten aus Leverkusen“ vorgestellt, ebenso der Vorgänger „Dunkle Geschichten aus Leverkusen“. Beide erscheinnen im Wartberg-Verlag, Preis 12 Euro im Buchhandel.

Als herausragende Umsetzung einer städtebaulichen Vision beschreibt Ellen Lorentz das Projekt Neue Bahnstadt Opladen, für das sie die langjährige Chefin Vera Rothes befragte. „Ich lebe ja erst seit zwölf Jahren in Leverkusen“, erklärt Ellen Lorentz. Deswegen habe sie unbedingt „Eingeborene“ in ihrem Autorenteam haben wollen, die hier gut vernetzt sind und Teile der Historie selbst erlebt haben. So wie den Leiter des Bürgerdialogs im Chempark, Ulrich Bornewasser, der an Zeiten erinnert, in denen rauchende Schornsteine und Schadstoffbelastung der Luft beziehungsweise der Flüsse als Zeichen für florierende Wirtschaft und Arbeitsplätze in Kauf genommen wurden. Er zeichnet die enorme Entwicklung der vergangenen 70 Jahre nach, die konsequente Reduzierung von Schadstoffen durch Abwasserklärung und Filteranlagen. Bornewasser hat außerdem ein Produkt aus den Bayerwerken vorgestellt, das auf ganz andere Weise für Schlagzeilen sorgte. Blankophor heißt der Weißtöner für Papier, den Bayer 1955 auf den Markt brachte. Damit waren die angeblichen Hitler-Tagebücher, die Stern-Reporter Gerd Heidemann1983 von Konrad Kujau erworben hatte, als Fälschung entlarvt. Das Papier der 27 Bände enthielt Blankophor.