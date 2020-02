Basketball: ProA : Giants werden am Ende nervös und lassen Siegchance liegen

Überzeugte mit 16 Punkten: Nick Hornsby (r.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Rostock Seawolves spielen die Leverkusener Zweitliga-Basketballer 35 Minuten stark, verlieren das ProA-Duell am Ende aber trotzdem mit 85:92.

Am vergangenen Freitag endete die Wechselfrist in der ProA. Die Rostock Seawolves hatten in letzter Sekunde noch einmal zugeschlagen. Sie verpflichteten den US-Amerikaner Zachary Matthew Lofton, der erst am Samstag beim Team von Trainer Dirk Bauermann eintraf. Und genau der war es, der den Unterschied für die Hausherren gegen die Giants ausmachte. Dabei hatten sich die Leverkusener Zweitliga-Basketballer beim 85:92 lange sehr gut verkauft.

Mit einer überwältigen Sicherheit präsentierten sich die Giants in der ersten Halbzeit von der Drei-Punkte-Linie. Sieben Versuche von sieben unterschiedlichen Spielern fanden ihr Ziel. Die Quote lag zur Pause bei 70 Prozent. Da die Gäste auch die Rebound-Statistik für sich entschieden, hielten sie in der Hansestadt freilich gut mit. Die 47:45-Pausenführung fiel eigentlich sogar zu niedrig aus. Doch die Giants trafen aus der Kurzdistanz nicht ganz so überzeugend, und Rostock präsentierte sich ebenfalls gefährlich im Angriff.

Ganz so treffsicher konnte es aus der Distanz nach Wiederanpfiff kaum weitergehen. Dennoch begeisterten die Gäste phasenweise. Nino Celebic stellte auf 57:54, Sheldon Eberhardt auf 62:56. Und Michael Kuczmann wurde der achte Spieler, der einen erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf auf dem Konto hatte.

Auch von kleineren Rückschlägen – wie einem technischen Foul gegen Tim Schönborn wegen Schauspielerei – ließen sich die Giants nicht aus dem Konzept bringen. Den 67:69-Rückstand beantwortete Colter Lasher mit hervorragendem Zug zum Korb. Der US-Amerikaner legte die Kugel hinein und startete damit Ende des dritten Viertels einen 10:0-Lauf, der sich im nächsten Durchgang fortsetzte. Celebic bediente Eddy Edigin, der per Dunk punktete. Nick Hornsby erzielte sechs weitere Punkte in Serie, um damit einen vergleichsweise komfortablen 77:69-Vorsprung zu erspielen.

Es langte dennoch nicht. Spätestens nach zwei Dreiern der Rostocker Tony Hicks und Lofton waren die Hausherren wieder im Spiel. Letzter markierte kurz darauf die 81:80-Führung. Die Giants brauchten nun mal wieder einen Dreier, bekamen ihn aber nicht. Hornsby, Celebic und Eberhardt vergaben drei Versuche in Folge. Lasher scheiterte ebenfalls doppelt – ganz im Gegensatz zu den Gastgebern, die in der Crunchtime insbesondere durch Lofton da waren.

Der 24 Stunden zuvor eingeflogene US-Amerikaner traf auch in Bedrängnis von der Drei-Punkte-Line: zum 86:82, zum 89:83. Er trumpfte in seinem ersten Spiel für Rostock mit 30 Punkten auf. Da half auch ein Dunk von Dennis Heinzmann nicht mehr. Die Schlussphase gehörte Lofton und Co., die ausgelassen einen 92:85-Heimerfolg feierten.

„Es ist schade“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Wir haben 35 Minuten tollen Basketball gespielt, werden dann aber nervös und nehmen ein paar dumme Würfe, anstatt den Ball weiter laufen zu lassen.“ Mit Ausnahme der entscheidenden Phase zeigte sich der Coach jedoch sehr zufrieden mit seinem Team. „Wir haben das clever gemacht. Es ist natürlich für uns ärgerlich, dass am Schluss ein Neuzugang, der quasi gerade erst aus dem Flugzeug gestiegen ist und noch nicht ein Mal mittrainiert hat, das Spiel für den Gegner entscheidet.“