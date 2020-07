Ermittlungen : Keine vorsätzliche Brandstiftung in Haswinkel

Leichlingen Nun wird geprüft, ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung oder einen Unglücksfall handelt. Das kann laut Polizei mehrere Wochen dauern.

Nach dem Dachstuhlbrand in Leichlingen-Haswinkel, durch den ein frisch renovierter Gutshof unbewohnbar wurde, hat die Polizei erste Erkenntnisse. Laut Sprecher Richard Barz gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Nun werde geprüft, ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung oder einen Unglücksfall handele. Das könne aber mehrere Wochen dauern. Bei dem Feuer am Montagabend waren rund 100 Helfer im Einsatz. Über die Warn-App „Nina“ wurde die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wurde niemand verletzt. In Kürze wollte eine vierköpfige Familie in den Gutshof einziehen.