Corona-Beschränkungen : Straßenverkehrsamt: Mehr Termine

Leichlingen/Bergisch Gladbach Im Kreishaus gibt es verlängerte und zusätzliche Servicezeiten. Landrat Stephan Santelmann besuchte jetzt das wegen langer Wartezeiten in die Kritik geratene Straßenverkehrsamt und dankte den Mitarbeitern für ihren Einsatz in den vergangenen Monaten.

In den vergangenen Wochen mussten die Leichlinger länger als gewohnt bei allen Zulassungsbehörden auf einen Termin warten und teilweise auch eine weitere Anreise zurücklegen. Nun weitet das Straßenverkehrsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises seinen Service nach eigenen Angaben wieder aus.

Das geänderte Konzept setze auf verlängerte und zusätzliche Servicezeiten im Kreishaus und in der Nebenstelle Wermelskirchen. Auch die Kommunen Leichlingen, Burscheid, Overath und Rösrath böten in einem gewissen Umfang wieder ihren Service auch nach Terminvergabe an.