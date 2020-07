Ferienspaß : Im Basketball-Camp sind die Kids mit Eifer dabei

Niklas Hennes vom LTV bringt Tom, Tarja und den anderen das richtige Dribbeln bei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen 50 Jungen und Mädchen nehmen am einwöchigen Basketball-Camp des Leichlinger Turnvereins teil – diesmal unter besonderen Bedingungen. So dürfen sich die kleinen Sportler in den Pausen nicht sehen, nicht zusammen Mittagessen und weder einen gemeinsamen Ausflug unternehmen noch die Woche mit einem Abschlussturnier für alle beenden.

Dribbeln, Körbe werfen, schnelle Sprints – in der Toscana-Halle und der Turnhalle der Realschule Leichlingen ist diese Woche Bewegung satt angesagt. Der Leichlinger Turnverein (LTV) 1883 organisiert zum 23. Mal ein Basketballcamp für Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren. „Wir sind froh, dass wir es auch dieses Jahr trotz Corona machen können“, sagt Organisator Björn Jakob.

50 Kinder, aufgeteilt in fünf Gruppen à zehn Personen, trainieren nun täglich von 9.30 bis 16 Uhr. 45 von ihnen haben bereits in den Vorjahren an dem Camp teilgenommen, das immer in der ersten Woche der Sommerferien stattfindet. „Sie sind alle diszipliniert und verständnisvoll, dass diesmal etwas andere Regeln gelten.“

Dennoch sei die Freude über das Ferienangebot groß. Auch bei den Müttern und Vätern. „Für die Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder eine Woche lang betreut sind und sie dafür keinen Urlaub nehmen müssen“, berichtet der Organisator. Deshalb stehe der Spaß an dem Camp stärker im Vordergrund als sportliche Erfolge.

Dabei sei es gar nicht einfach gewesen, ein Konzept für die Basketballwoche aufzustellen, das den Corona-Schutzverordnungen entspreche. „Wir haben es im Mai verfasst. Seitdem haben die Politiker laufend Vorschriften geändert“, erzählt Jakob.

Weitere Erschwernis: Der langjährige Caterer, die Leverkusener Pizzeria „Pizza Pazza“, habe kurzfristig absagen müssen, weil die Mitarbeiter nach einem Corona-Fall im Team unter Quarantäne gestellt wurden. Jetzt liefere das Leichlinger Restaurant „Luka’s“ das Essen. Außerdem habe man einen Trainer mehr anheuern müssen. „Normalerweise gibt es vier Gruppen mit jeweils 15 Kindern.“ Nun habe man einen weiteren Leiter für die fünfte Gruppe gebraucht.

Wie beliebt das Camp sei, habe sich dieses Jahr erneut an den Anmeldungen gezeigt. Schon im März seien alle Plätze vergeben gewesen, erzählt Björn Jakob. „Wir mussten anschließend mehrere Kinder abweisen.“ Wobei die Basketballwoche fest in männlicher Hand ist. „Unter den 50 Kindern sind nur vier Mädchen“, sagt der Organisator. Das sei im Basketball aber häufig der Fall.