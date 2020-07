Einsatzbereit : DRK Leichlingen erhält zweiten Rettungswagen

Dezernent Markus Fischer, Landrat Stephan Santelmann, Reinhold Feistl und Wolfgang Tippkötter vom DRK sowie Amtsleiter Thomas Hagen (v. l.) bei der Übergabe der neuen RTW. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis/Eva Burger/Rheinisch-Bergischer Kreise/Eva Burger

Leichlingen Mit den Fahrzeugen will der Kreis die Notfallversorgung in der Blütenstadt und in benachbarten Kommunen verbessern. Am Standort in Friedrichshöhe ist neben den beiden Rettungswagen zudem ein Krankentransportwagen im Einsatz. Das DRK hält einen Rettungswagen samt Besatzung im 24-Stunden-Betrieb vor, der zweite ist im Tagesbetrieb unterwegs.

Landrat Stephan Santelmann hat jetzt zwei neue und hochmoderne Rettungstransportwagen (RTW) an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übergeben. Die Hilfsorganisation betreibt im Auftrag des Rheinisch-Bergischen Kreises die Rettungswache in Leichlingen-Friedrichshöhe, von wo aus die beiden Fahrzeuge künftig zu ihren Einsätzen aufbrechen. Sie lösen damit ihre Vorgänger ab, die aufgrund ihrer Laufleistung und ihres Alters nun ersetzt werden. „Damit gewährleisten wir weiterhin eine hervorragende Versorgung der Bevölkerung von Leichlingen und Teilen der angrenzenden Kommunen“, erklärt Santelmann.

Dezernent Markus Fischer weist darauf hin, dass „mit dem neuen Rettungsbedarfsplan, der vergangenen Herbst durch den Kreistag verabschiedet wurde, noch zusätzliche Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge in Dienst gestellt werden“. Dies werde die Notfallversorgung im Kreis weiter verbessern.

„Die Fahrzeuge entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und bieten eine sehr gute medizinische und technische Ausstattung, um die Menschen im Notfall optimal zu versorgen“, sagt Wolfgang Tippkötter, der den Rettungsdienst beim DRK leitet. Für Erleichterungen der Patienten sorgten beispielsweise die Luftfederung des Fahrgestells und das Traumalicht im Wageninneren. Verschiedene Funktionen – beispielsweise die Heckabsicherung durch automatische Blitzleuchten und einen Bremsassistenten – trügen im Dunklen sowie im Straßenverkehr zur Sicherheit bei.

Baugleiche Fahrzeuge seien bereits auf den Wachen Burscheid, Overath, Rösrath, Kürten und Odenthal im Einsatz, erklärt Thomas Hagen, Amtsleiter für Feuerschutz und Rettungswesen beim Kreis. „Damit haben wir einen weiteren Schritt gemacht, einheitliche Fahrzeuge im Rettungsdienst einzusetzen.“

Das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber der Rettungswache Leichlingen unterhält zudem die Wachen in Overath, Kürten und Odenthal. In Kürten wird bald ein neues Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt.

