Kostenpflichtiger Inhalt: Befall von Schädlingen : Leichlingen kämpft gegen Juckreiz-Raupe

Einsprühen, lähmen, beseitigen: Ein Baumpfleger geht in Leichlingen gegen ein Eichenprozessionsspinner-Nest vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Nester des Eichenprozessionsspinners hängen in diesem Jahr oft niedrig an den Baumstämmen. Das macht sie für Kinder und Hunde besonders gefährlich. Leichlingen ist im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Region auch in diesem Jahr wieder besonders stark vom Raupenbefall betroffen.

Die „Filets“ hängen in den Baumwipfeln: In schwindelerregender Höhe wachsen die frischesten und schmackhaftesten Blätter, ein Festessen für den Eichenprozessionsspinner. Jede Nacht wandern die Raupen von ihren Nestern aus wie in einer Prozession am Stamm der Eichen hoch, fressen sich oben satt und sind bis zum Morgengrauen zurück in ihrer Behausung. Bei der Wahl ihres Menüs sind sie nicht nur wählerisch, was die Lage der Blätter am Baum selbst angeht. Sie siedeln sich außerdem bevorzugt an warmen Stellen auf Deutschen Eichen an, weil dort die jungen Triebe besonders zart und weich sind. In Leichlingen gibt es davon offenbar eine Menge.

Denn im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Region ist die Stadt auch in diesem Jahr wieder besonders stark vom Raupenbefall betroffen. Das allein wäre noch nicht tragisch, würden manche Menschen auf die Nesselhaare der Tiere nicht hochallergisch reagieren. Deshalb hat der Bauhof die Baumpfleger der Leichlinger Firma Baumwerk beauftragt, die Nester an Bäumen auf städtischen Flächen zu beseitigen. 60 Stück an 20 Standorten sind bislang zusammengekommen, jedes Nest mit etwa 80 bis 100 Raupen.

Info Im Fokus nur Nester mit Publikumsverkehr In Wäldern abseits der Wege und auf Privatflächen schreitet der Bauhof nicht gegen den Eichenprozessionsspinner ein. Befallene Bäume auf öffentlichen Flächen aber werden markiert, so dass die Menschen gewarnt sind und sich davon fernhalten können. Wer ein Nest des Eichenprozessionsspinners entdeckt, kann sich an den Bauhof (Tel.: 02175 800210) oder an das Ordnungsamt (02175 992-322) wenden. Bürger können außerdem auf der Internetseite der Stadt den Mängelmelder nutzen.

„So sind die erst einmal ungefährlich“, erklärt Bauhofleiter Andreas Pöppel. Allerdings haben die Tiere auf dem Rücken Brennhaare, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Kommen Menschen damit in Berührung, kann die Wirkung mit Hautausschlag, Pusteln, Rötungen oder starkem Juckreiz äußerst unangenehm und schmerzhaft sein. Dazu muss man noch nicht einmal besonders nah an das Nest herangehen oder es anfassen: Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners brechen leicht ab und werden durch die Luft geweht.

„In diesem Jahr haben sich die Raupen mit ihren Nestern an den Bäumen recht niedrig angesiedelt. Deshalb kann es auch für Kinder oder Hunde gefährlich werden“, erklärt Pöppel. Wird der Stadt ein Befall auf öffentlichen Flächen wie Parks, Spiel- und Sportplätzen gemeldet, kommen die Baumkontrolleure deshalb meist noch am gleichen Tag vorbei, die Baumpfleger im Zweifelsfall wenig später.

Ein Spielplatz am Weißdornweg wurde deshalb bereits geschlossen, ein Kind hatte sich dort verletzt. Gestern waren die Baumpfleger am Kommunalfriedhof Kellerhansberg im Einsatz. Die Arbeit hat es in sich, denn auch die Fachleute müssen sich aufwändig schützen. Im ersten Schritt stieg Baumpfleger Matthias Hermann in einen Overall samt Kapuze, stülpte dann Plastikhandschuhe über die Finger und dichtete die Lücken dazwischen mit Klebebändern ab. Danach folgten zusätzliche Arbeitshandschuhe und ein schwerer Helm mit integriertem Filter, bevor er von der Ladefläche seines Transporters aus ein Nest von Hand vom Baum in eine Plastiktüte hinein entfernen konnte.