Kommunalwahl 2020 : Mit diesen Kandidaten tritt die CDU an

Leichlingen Die Christdemokraten hatten viele Bewerber. Vier aktuelle Ratsherren stellen sich im September nicht mehr zur Wahl. Maurice Winter hält die Kandidatenriege für eine gute Mischung aus Alt und Jung, mit viel oder weniger Erfahrung, Männern und Frauen.

Die Leichlinger Christdemokraten haben ihre Wahlkreis-Kandidaten für die Kommunalwahl im September 2020 bekannt gegeben. Mit Bürgermeisterkandidat Maurice Winter bewerben sich weitere 15 Leichlinger um die Gunst der Wähler. Ein großer Teil ist dabei vergleichsweise neu im politischen Geschehen in der Blütenstadt. „Unser Ziel ist es, mehr Wahlkreise als 2014 direkt zu gewinnen und stärkste Fraktion im Leichlinger Stadtrat zu werden“, gibt Winter als Ziel des nahenden Wahlkampfes vor. Damals erreichten CDU-Kandidaten in fünf Wahlkreisen die Mehrheit.

Einige Ratsherren haben sich aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr nicht wieder aufstellen lassen. Dazu gehören Robert Hensel und Andreas Heusner, Achim Kötting und Bernd Siebertz. Für sie treten Anja Richter im Wahlkreis 6 (Bistro Café Lanzelot), Achim Willke im Wahlkreis 9 (Kinder- und Jugenddorf St. Heribert), Nina Ganzer-Hensel im Wahlkreis 10 (Schule Kirchstraße) und Maurice Winter im Wahlkreis 15 (Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden) an.

Wahl Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen findet am 13. September 2020 statt. Gewählt werden in Leichlingen Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises und Integrationsrat.

Außerdem werden sich Kevin Knoll (Wahlkreis 1, Geschäftsstelle Rheinischer Schützenbund), Jürgen Ziegler (2, Kindergarten Förstchen) und Marc Oliver Drechsel (3, Am Heidchen) bewerben. Drechsel übernimmt vom ehemaligen Bürgermeisterkandidaten Rainer Hüttebräucker, Jürgen Ziegler von Gerald Finck. Ratsfrau Eta Strauss will ihren Erfolg von 2014 rund um den städtischen Bauhof (4) wiederholen, Patrick Imcke tritt an der Grundschule Uferstraße (5) an.