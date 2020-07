Corona aktuell : Ein weiterer Corona-Fall in Leichlingen

Proben für Corona-Tests werden in einem Labor für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leichlingen Am Dienstag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: einer in Bergisch Gladbach und einer in Leichlingen. In der Blütenstadt sind damit aktuell zwei Personen an Covid-19 erkrankt.

Insgesamt gibt es nun 475 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, teilt die Verwaltung mit. Sie verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (229), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53).

Es befinde sich niemand in stationärer Unterbringung.

22 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

449 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

32 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 15 Personen mehr als am Vortag: Bergisch Gladbach (11), Burscheid (2), Kürten (0), Leichlingen (15), Odenthal (0), Overath (1), Rösrath (2) und Wermelskirchen (1).

(sug)