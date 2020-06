Gast aus Odenthal spielt zum Auftakt : Andreas Meisner läutet Orgelsommer fulminant ein

Leichlingen Der Altenberger Domorganist eröffnete den traditionellen Sommer-Zyklus – im Corona-Jahr vor 60 Zuhörern. Beim nächsten Konzert am kommenden Freitag sind 100 Gäste in der Kirche zugelassen.

Das war ein üppiger Auftakt. Mit Johann Sebastian Bachs Fantasie und Fuge g-Moll eröffnete der Altenberger Domorganist Andreas Meisner den Leichlinger Orgelsommer 2020, in dem auch der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert wird, und der 150. von Louis Vierne. Beiden gratulierte Meisner in diesem ersten Konzert seit Corona. Sehr zur Freude der eingeladenen Musiker und der rund 60 Zuhörer, die beim ersten Konzert die evangelische Kirche füllten. Mehr ging nicht wegen der Abstandsregeln, die aber in dieser Woche weiter gelockert werden.

Dass die beeindruckende Kraft von Bachs Werk 300 Jahre nach seiner Entstehung seine Hörer immer noch in seinen Bann zieht, wundert nicht, wenn es so fein artikuliert, farbig registriert und die Fuge mit so viel Drive gespielt wird, wie es Andreas Meisner auf der Leichlinger Schuke-Orgel tat. Und es wurde noch einmal klar, warum die Menschen in den vergangenen Monaten die Live-Konzerte so sehr vermisst haben. Die beste digitale Technik kann das unmittelbare Erleben im Raum nicht ersetzen, selbst wenn die Akustik in der kleinen Barockkirche nicht so üppig ist. Dem fehlenden Nachhall im Vergleich zu seinem bergischen Dom Begegnete der Gastorganist mit möglichst dichter Spielweise. Nach der energischen, transparent präsentierten Fuge ließ Meisner mit einer leichten Flötenmelodie auf zurückgenommenem Akkordrepetitionen ein wenig Ruhe einkehren. Um dann die ganze Aufmerksamkeit auf das ältere Geburtstagskind zu lenken. Kein donnernder Beethoven in sinfonischer Stärke, sondern ganz innig und ausdrucksvoll mit dem Adagio Cantabile aus der berühmten Grande Sonate Pathétique, das hier natürlich in der dichten Orgelfassung erklang.