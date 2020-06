Neuerscheinung : IHK gibt Überblick über den Wirtschaftsstandort

Ein bedeutender „Player“ in der Wirtschaftsregion: Lanxess mit seiner Chemieproduktion im Leverkusener Chempark. Foto: Lanxess

Leverkusen/Leichlingen Die neue Ausgabe der Statistik-Broschüre enthält Kennzahlen zu Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt und einzelnen Branchen. Erweitert wurde die Datensammlung um Informationen zum Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen in den Städten und Kreisen des IHK-Bezirks.

Wissenswertes und Spannendes zum Wirtschaftsstandort Köln/Leverkusen hat die IHK Köln, zu der auch Leverkusen gehört, in ihrer Statistik-Broschüre „Wirtschaftsregion Köln 2020“ zusammengestellt. Die aktuelle Ausgabe der jährlich erscheinenden Publikation hat ein frisches Layout bekommen und überrascht mit zusätzlichen Kennzahlen und Details zum Wirtschaftsstandort Köln/Leverkusen und der Region.

Präsentiert werden Informationen aus der Wirtschafts- und Lebenswelt in der IHK-Region Köln (Städte Köln und Leverkusen, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis) zum Beispiel zur demografischen Entwicklung und zum erwarteten demografischen Wandel oder zur Flächennutzung und Bevölkerungsdichte. Neben Kennzahlen der IHK Köln zur Zahl ihrer Mitgliedsunternehmen in den einzelnen Branchen und Regionen des Bezirks, zu Ausbildungsverträgen und den beliebtesten Ausbildungsberufen enthält die Broschüre statistisches Material des Landes NRW, etwa über die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen. Erweitert wurde die Datensammlung um Informationen zum Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen in den Städten und Kreisen des IHK-Bezirks sowie zur Entwicklung des Arbeitsmarktes. Bei letzterem offenbart ein Blick auf die aktuelle Arbeitslosenstruktur bereits die ersten Auswirkungen des corona-bedingten wirtschaftlichen Lockdowns.