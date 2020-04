Einsatz in Düsseldorf : Polizei vermutet bei Waldbrand in Gerresheim Brandstiftung

Am Dienstagabend brannte ein Waldstück an der Stadtgrenze von Düsseldorf und Erkrath. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Am späten Dienstagabend löschte die Feuerwehr einen Waldbrand an zwei Stellen im Bereich des Morper Bachtals. Wegen der Trockenheit besteht derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Die Feuerwehr wurde am späten Dienstagabend zu einem Waldbrand im Bereich des Morper Bachtals gerufen. An der Grenze von Gerresheim und Erkrath brannte es auf einer Gesamtfläche von insgesamt 500 Quadratmetern. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von einer Brandstiftung aus – ob es eine fahrlässige oder eine vorsätzliche war, sei nach Auskunft eines Sprechers noch offen. Zwei von der Feuerwehr unterschiedliche festgestellte Brandstellen in unmittelbarer Nähe lassen jedoch die Vermutung zu, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Mit ihrem rund dreistündigen Einsatz verhinderten die Feuerwehren aus Düsseldorf und Erkrath Schlimmeres, denn in den Wäldern besteht derzeit eine erhöhte Brandgefahr. Auf dem Waldbrandgefahrenindex ist in ganz Nordrhein-Westfalen Stufe drei von fünf erreicht worden. Dankwart von Dörnberg, Forstverwalter des Garather Schlosshofes, erklärt: „Die Ostluft der vergangenen Wochen ist eine sehr trockene Luft, sie hat eine geringe relative Feuchte. Das alte Laub aus dem Winter auf dem Boden, das noch nicht verrottet ist, ist jetzt sehr leicht entzündbar.“

Wenn das Wetter weiterhin so trocken und sonnig bleibt, rechnet der Förster damit, dass bald Gefahrenstufe vier erreicht wird. „Das wird nicht mehr lange dauern“, sagt von Dörnberg. In seinem Zuständigkeitsbereich könne man manchen Teilen bereits die Gefahrenstufe vier zuordnen. Deshalb solle man in Wäldern keinesfalls rauchen und vor allem keine Glasscherben wegwerfen, um auch fahrlässige Brandlegungen zu vermeiden: „Die Menschen sollen sich gesittet und vernünftig verhalten, sich an der Natur erfreuen, damit wir noch lange etwas von ihr haben.“