Meterhohe Flammen : Sperrmüllbrand in Velbert greift auf Gebäude über

Sperrmüllbrand in Velbert greift auf Gebäude über

Der Sperrmüll steht beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits voll in Flammen. Foto: Polizei Mettmann

Mettmann Ein Sperrmüllbrand hat in Velbert auf zwei Garagen und angrenzende Wohngebäude übergegriffen. Die Häuser wurden geräumt. Die Polizei geht von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Am späten Sonntagabend ist es in Velbert zu einem Sperrmüllbrand gekommen. Das Feuer erreichte auch auf dahinterliegende Garagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden auch die Bewohner des danebenliegenden Wohnhauses vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Zwei Garagen brannten komplett aus, Haus-, Dach- und Fassadenteile der angrenzenden Wohnhäuser wurden durch den Brand beschädigt.