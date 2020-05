Pferdekoppel in Krefeld : Brandstiftung - Wohnwagen zerstört

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Am vergangenen Sonntag haben Unbekannte einen Wohnwagen auf einer Pferdekoppel an der Illerstraße in Brand gesetzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, bemerkte gegen 22 Uhr eine Anwohnerin den in Vollbrand stehenden Wohnwagen und informierte die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Wohnwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei schließen einen technischen Defekt als Brandursache aus. Es handelt sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Zur Höhe des Schadens machten die Ermittler keine Angaben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)