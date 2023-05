15. Auflage des beliebten Events in Leichlingen Grammo Festival bringt Stadtpark in Schwung

Zur 15. Auflage gab es zwangsweise zu einer Neuheit. Das traditionell am Pfingstwochenende stattfindende Event musste vom Stadtpark, der aktuell eine Baustelle ist, in den neuen Stadtpark am Rathaus umziehen – ein Katzensprung. Und scheinbar kein Problem für die Veranstalter Joshua und Lea Mers, die die Veranstaltung 2020 nach dem Tod ihres Vaters, Fritz Rüber, übernommen haben. Der Ortswechsel bringe keine größeren Herausforderungen mit sich, stattdessen biete die Grünfläche Schattenplätze und sei gemütlich, sagt Lea Mers. Unklar war lediglich, wie viele Besucher Platz auf dem Grün finden könnten. An alter Stelle seien bis zu 1000 Besucher gleichzeitig möglich gewesen. „Die Leute in Leichlingen nehmen das total gut an.“, freute sich die 24-Jährige und hob das ehrenamtliche Engagement der Arbeitenden hervor; überwiegend Freunde und Bekannte der beiden Geschwister. Das Programm der vier Tage war bunt gemischt. Musikalisch erwartete die Besucher eine große Bandbreite: Von Blues bis Udo Lindenberg oder Coldplay konnte alles dabei sein. Die aus dem regionalen Umfeld stammenden Künstler, waren über Bewerbungen ausgewählt worden.