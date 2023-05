Stockberg/Landwehrstraße in Leichlingen Unfälle in Ziegwebersberg gefährden Kinder

Wenn in Leichlingen die Sirenen von Feuerwehr oder Polizei zu hören sind, ist die Wahrscheinlich in letzter Zeit nicht eben gering, dass die Einsatzkräfte an die Kreuzung Am Stockberg/Landwehrstraße ausrücken. In den letzten Monaten und Jahren ist es dort immer wieder zu teils schweren Unfällen gekommen, bei denen Autos nach einer Kollision auf dem angrenzenden Fuß- und Fahrradweg landeten. In der Polizeistatistik 2022 wird die Stelle nicht als Unfallhäufungsstelle geführt, dennoch sind die Anwohner besorgt. „Viele Kinder kommen zum Beispiel nach Schulschluss über den Fahrradweg nach Hause“, erläutert Matthias Reintjes, zweiter Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Ziegwebersberg und hauptberuflich Verkehrsplaner, die Gefahren, die seine Nachbarn und er an der Kreuzung sehen. Im Mobilitätsausschuss im Februar haben sie ihr Anliegen schon einmal vorgebracht, am kommenden Dienstag, 30. Mai, könnte es wieder Thema in dem Gremium werden.