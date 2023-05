SPD Leichlingen lädt ein Exkursion ins Murbachtal

Die Leichlinger Sozialdemokraten laden dazu ein, die Umgebung von Blütenstadt und Höhendorf zu Fuß zu erkunden. Konkret machen sie sich am Sonntag, 4. Juni, bei einer dreistündigen Exkursion zum Thema „Wandel im Wald“ auf den Weg durchs Murbachtal. Begleitet werden die Ausflügler vom Biologen Sascha Eilmus, Naturexperte der Leverkusener Offenland-Stiftung. Treffpunkt ist das Restaurant Zur Kutsche an der Straße Balken 5. Die SPD bittet um Anmeldung bei Erhard Kühn per E-Mail an e.kuehn@spd-leichlingen.de.