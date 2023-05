Zum Mühlentag lad Mühlen in der Region ein Am Pfingstmontag drehen sich die Mühlräder

Leverkusen / Leichlingen · Der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag bietet Führungen, Workshops und Geschichten am Mühlstein – an fünf verschiedenen Standorten in der Region.

26.05.2023, 14:02 Uhr

Die Reuschenberger Mühle ist einer von fünf Orten in der Gegend, an denen man Geschichten aus der Vergangenheit entdecken kann. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Monika Klein

Am 29. Mai wird – wie jedes Jahr am Pfingstmontag – der bundesweite Deutsche Mühlentag begangen. Im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer in Schlebusch gibt es aus diesem Anlass zwei Sonderführungen, die um 13 und um 15 Uhr beginnen und jeweils eine Stunde dauern. Dabei werden die fabrikeigene historische Wasserkraftanlage und die Turbinen im Außenbereich des Museumsgeländes in Augenschein genommen und anschaulich erklärt. Denn auch der Sensenhammer war früher eine Mühle, wurden doch zu Produktionszeiten die Maschinen und Hämmer der Fabrik direkt oder indirekt mit Wasserkraft angetrieben.