Kinderparadies Leichlingen Neue Kita wird größer als bisher geplant

Noch im März dieses Jahres hatte die Stadtverwaltung ans Land gemeldet, dass die neue Kita „Kinderparadies Leichlingen“ an der Opladener Straße ab 1. August 44 Plätzen für das Kitajahr 2023/2024 haben würde, dauerhaft ab August 2024 dann 66 Plätze. „In den laufenden Plangesprächen führte die hohe Gesamtquadratmeterzahl von 1018 Quadratmetern des Bestandsgebäudes dazu, dass mehr Fläche zur Verfügung steht und damit auch mehr Kinder in der Einrichtung versorgt werden können“, informierte die Stadtverwaltung am Montagabend im Jugendhilfeausschuss. Somit kann die neue Einrichtung abweichend zur Ursprungsplanung künftig 82 Kinder in fünf Gruppen betreuen. Allerdings verschiebt sich möglicherweise der Eröffnungstermin.