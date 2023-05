Jugendverein in Leichlingen Crew öffnet Gelände zum Tag der Architektur

Wer sich für interessante Architektur begeistert, dem stehen beim diesjährigen Tag der Architektur wieder viele Türen in Nordrhein-Westfalen offen – auch in Leichlingen: Am Sonntag, 18. Juni, kann das Gelände des Jugendvereins Crew Am Block 4 von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.