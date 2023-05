Leverkusen Die Liebe zur Natur vom Opa gelernt

Als neuer Leiter des Naturgut Ophoven geht Lars Dietrich mit gutem Beispiel beim Umweltschutz voran und blickt optimistisch in die Zukunft. Im April hat der aus dem sauerländischen Meschede stammende 35-Jährige seinen Vorgänger Hans-Martin Kochanek im Kompetenzzentrum für Umwelt und Klima abgelöst und will nun dort „das große Ganze im Blick halten“. In die Natur hat es den promovierten Botaniker als Kind schon immer gezogen.