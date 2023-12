In Leichlingen Tafel packt Weihnachtstüten

Es kann Weihnachten werden: Zahlreiche Familien, bei denen das Geld nicht so locker sitzt, haben auch in diesem Jahr von den Ehrenamtlern der Leichlinger Tafel wieder schön gepackte Weihnachtstüten bekommen, bestückt mit Leckerem für die Feiertage und sogar ein paar Kosmetika. 140 Taschen standen am vergangenen Donnerstag und Montag bei zwei Ausgabeterminen im Frese-Park für die Kunden bereit. Möglich wurde das auch durch Spenden aus der Bevölkerung, denn die Waren, die die Tafel von Lebensmittelhändlern bekommen, werden immer weniger. So aber zogen etliche Besucher zufrieden nach der vorzeitigen Bescherung davon. Foto: Uwe Miserius