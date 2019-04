Leichlingen : Einbruchsversuch in Lottogeschäft

Einbruchsversuch in Lottogeschäft

Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leichlingen In der Nacht auf Montag hat jemand versucht, in ein Geschäft einzubrechen.

In das Lotto- und Tabakwarengeschäft an der Schillerstraße ist in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Gegen 1 Uhr meldete sich die Sicherheitsfirma bei einem Mitarbeiter und der Polizei, denn der Alarm hatte ausgelöst. Einbrecher hatten eine Nebeneingangstür des Gebäudes aufgebrochen. Offensichtlich waren die Täter jedoch sofort wieder geflüchtet, nachdem der Alarm losgegangen war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen.