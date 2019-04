Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei war nachts in Leichlingen im Einsatz.

Leichlingen In der Nacht auf Mittwoch schlugen Einbrecher in einer Tankstelle an der Straße Alter Mühlenweg zu.

Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.15 Uhr aus dem Thekenbereich einer Tankstelle zahlreiche Zigarettenschachteln gestohlen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte auf ihrer Streifenfahrt das Tankstellengelände an der Straße Alter Mühlenweg befahren, da dort ein optischer Alarm zu sehen war. Die Tür zum Eingangsbereich war aufgebrochen worden. Anschließend waren die Täter geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden.

(cebu)