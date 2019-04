Neues Trauzimmer : Heiraten mit Blick auf Leichlingen

Leichlingen Heller, moderner und freundlicher – im Rathaus wird jetzt im neuen Trauzimmer in der vierten Etage geheiratet.

Heiraten in Leichlingen wird jetzt noch schöner. Denn nach kurzem Umbau ist jetzt das neue Trauzimmer in der vierten Etage des Rathauses fertig. „Hell, freundlich und sehr modern ist es geworden“, freut sich Standesbeamtin Brigitte Gutendorf. Brautpaare und ihre Gäste können künftig den Blick ins Grüne genießen, im Hintergrund ist der Kirchturm zu sehen. Die hellen Wände, ein paar Pflanzen, der große braune Tisch und neue Stühle sorgen für eine festliche Atmosphäre.

„Das alte Trauzimmer war schon recht düster und altmodisch“, sagt Gutendorf. Die neue Einrichtung hat sie ausgesucht, und freut sich jetzt auf die neue Hochzeitssaison. Zwar stehen die ersten Trauungen im neuen Trauzimmer schon im April an, aber richtig los geht es erst im Mai. „Bis September finden die meisten Trauungen statt.“ 157 Trauungen wurden 2019 bereits durchgeführt beziehungsweise fest vereinbart. Die meisten finden allerdings nicht im Rathaus, sondern in Schloss Eicherhof statt. Einige wenige Zeremonien werden auch im SinnesWald abgehalten.

Dass es sich in Leichlingen gut heiraten lässt, sieht man auch daran, dass viele Paare von auswärts in die Blütenstadt kommen, um den Bund fürs Leben zu schließen. „Viele kommen aus Leverkusen, Solingen und dem Kreis Mettmann, aber wir hatten auch schon Paare aus München oder Niedersachen, die ganz gezielt in Schloss Eicherhof heiraten wollten“, sagt Gutendorf. Das wird wohl auch im kommenden Jahr so sein, denn schon jetzt möchten sich viele einen Termin für den 2.2.20 sichern. „Und wir überlegen, ob wir einen besonderen Hochzeitstag am 29.2.20 organisieren“, sagt Gutendorf und grinst: „Damit die Männer sich das besser merken können.“