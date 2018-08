Feuerwehreinsatz Rewe Leichlingen : Erneut Alarm wegen Kühlgerät

Die Feuerwehrleute setzten besondere Lüfter ein. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Wieder gab es im Rewe-Markt Am Hammer einen Knall, zuletzt war dort am 11. Juli der Getränkekühler „explodiert“. Am Montag gegen 18.45 Uhr wurden erneut alle vier Löschzüge wegen eines defekten Kühlgeräts alarmiert, dort zischte ein Sicherheitsventil.

