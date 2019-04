Am frühen Morgen : Geldautomat in der Kirchstraße in Leichlingen gesprengt

Geldautomat in der Kirchstraße in Leichlingen gesprengt

Am frühen Morgen

Polizei und Feuerwehr waren an der Kirchstraße im Einsatz. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Anwohner der Kirchstraße wurden um kurz nach 4.30 Uhr am Freitagmorgen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte hatten einen Geldautomaten gesprengt.

Schreck am frühen Freitagmorgen. Um kurz nach 4.30 Uhr wurden Anwohner der Kirchstraße in Leichlingen aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei berichtet, hatten mindestens drei Täter einen Geldautomaten der Commerzbank in die Luft gesprengt.