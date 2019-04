Grundschule Uferstraße : Berühmte Köpfe ins Bild gesetzt

Info

Seit 75 Jahren wird in der Uferstraße Schule gemacht. Die Kinderbuchautorin Annette Langen besuchte von 1973 bis 1977 die Grundschule. Schon als Kind unternahm sie viele Reisen mit ihrer Familie und hatte als Jugendliche zahlreiche Brieffreunde in aller Welt, die sie auch besuchte. Erinnerungen daran tauchen in ihren „Felix“-Büchern auf, die in 17 Sprachen übersetzt und von denen weltweit fünf Millionen Exemplare verkauft wurden.