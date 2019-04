Übergabe in der Feuerwache : Neues Auto für Jugendfeuerwehr

Leichlingen Viele Sponsoren unterstützen die Leichlinger Feuerwehr.

Glückliche Gesichter gab es jetzt in der Feuerwehrwache Am Wallgraben. 29 Sponsoren übergaben gemeinsam mit Bürgermeister Frank Steffes einen brandneuen Ford Transit, natürlich in Feuerwehrrot, an die Jugendfeuerwehr. Rund 26.000 Euro hat der Transporter gekostet, der nun in der Nachwuchsarbeit eingesetzt wird.