Mittwochabend in Leichlingen : Polizei fasst drei Wohnmobildiebe

Leichlingen Drei Männer, darunter Vater und Sohn, waren in Leichlingen auf Diebestour.

Die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises meldet einen Erfolg: Am späten Mittwochabend nahm die Polizei drei Wohnmobildiebe nach einer Verfolgung fest. Im Bereich Leichlingen- Metzholz meldete ein Zeuge laut Polizei am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Wohnmobil ohne Kennzeichen im Straßenverkehr. Eine Polizeistreife traf in Freienhalle auf das Fahrzeug. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten, gab Gas und flüchtete in Richtung Burscheid. Insgesamt drei Streifenwagen sperrten die Straße ab und zwangen die Diebe so, das gestohlene Wohnmobil zu stoppen. Ein Wuppertaler (35 Jahre) und zwei Kölner, ein Vater und sein 15-jähriger Sohn, wurden vorläufig festgenommen. Am Wohnmobil konnten frische Aufbruchspuren an Fahrertür und Zündschloss festgestellt werden. Das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Alle drei Männer erwartet ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.