Aktion am Samstag : Jugendliche basteln für Insekten

Aktion am Samstag

Die Mitglieder des Jugendparlamentes haben die Samenbomben hergestellt und verteilen sie am Samstag. Foto: Stadt Leichlingen

Leichlingen Durch die Zunahme von versiegelten Flächen nehmen die natürlichen Lebensräume der heimischen Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge ab. Viele Arten stehen bereits auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten.

Das Jugendparlament (JuPa) hat eine pragmatische Lösung gefunden, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Die Kinder und Jugendlichen haben rund 250 „Samenbomben-Tüten“ mit insektenfreundlichen Samen von Wildblumen hergestellt. Die Tütchen werden kostenfrei an Bürger verteilt, und zwar am heutigen Samstag, 6. April, von 10 bis 12 Uhr am Brunnen im Brückerfeld.