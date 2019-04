Markus Kaminski macht sauber : Mit Emma 2.0 auf Tour in Leichlingen

Mit Emma 2.0 auf Tour in Leichlingen

Markus Kaminski ist jeden Tag mit der Kehrmaschine in Leichlingen unterwegs. Immer neben ihm: Stoffhund Ronnie. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Markus Kaminski ist täglich mit seiner Kehrmaschine unterwegs, um Straßen und Wege zu reinigen.

Wenn Emma, Ronnie und Markus Kaminski um die Ecke biegen, wissen die Leichlinger: Jetzt wird die Straße saubergemacht. Wobei Emma nicht ganz richtig ist, Emma 2.0 muss es korrekt heißen. Emma 2.0 ist der ganze Stolz von Markus Kaminski, die Kehrmaschine ist noch keine zwei Monate in Leichlingen im Einsatz und wird von dem 33-Jährigen gehegt und gepflegt.

Von montags bis freitags lenkt Kaminski die neue, leuchtend orangefarbene Emma durch die Straßen. Das Cockpit der Kehrmaschine sieht dabei fast schon aus wie das eines kleinen Flugzeugs. Der Fahrersitz ist rechts, was für Laien schon mal sehr verwirrend ist. „Aber so kann ich besser sehen“, sagt Kaminski. Vier Spiegel auf der linken Fahrzeugseite und zwei auf der rechten sowie zwei Kameras im hinteren Bereich helfen ihm, alles im Blick zu behalten.

Links neben Kaminski ist ein Bildschirm mit vielen Knöpfen angebracht. Dieser ist zum einen mit der Kamera verbunden, zum anderen kann er dort aussuchen, mit welchem Programm er fahren will. Denn Emma 2.0 ist ein technisches Meisterwerk und läuft größtenteils voll automatisiert. Zur Auswahl stehen unter anderem die Programme Stadt, Regen oder Baustelle – je nach Situation und Verschmutzungsgrad der Straße. Und dann geht es los. „Das Wichtigste ist zu gucken, wo der Besen läuft.“ Sprich, Kaminski muss nicht nur den laufenden Verkehr im Auge behalten, sondern auch dafür sorgen, dass der Besen seitlich unter Emma genau in der Rinne der Straße läuft.

Dienstags ist in Leichlingen das Vogelviertel mit der Reinigung dran. „Die Leute wissen schon, wann ich komme“, sagt Kaminski. „Einige setzen ihre Autos um, damit ich auch gut in die Straße komme. Aber sehr oft ist auch alles zugeparkt, dann kann ich leider auch nicht sauber machen.“ Mit den Jahren hat er viele Menschen kennengelernt, manche rufen auch direkt bei der Stadt an, wenn er nicht zur gewohnten Zeit durch die Straße fährt.