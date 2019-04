Bürgermonior Leichlingen : Ehepaar kann wieder telefonieren

In Leichlingen gab es Probleme mit dem Telefon. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leichlingen Mehr als zwei Wochen lang war der Anschluss gestört.

Gute Nachrichten für die Eltern von Wilhelm Schneider. Vergangene Woche hatten wir in unserem Bürgermonitor berichtet, dass seine Eltern seit mehr als zwei Wochen kein Telefon mehr hatte. Die beiden wohnen an der Opladener Straße, in der Gegend waren mehrere Anschlüsse gestört.