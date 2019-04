Bauernhof Meuthen in Oberschmitte : Patenschaften helfen Biene und Co.

Patenschaften helfen Biene und Co.

Bauernhof Meuthen in Oberschmitte

Leichlingen Beim Bauernhof Meuthen können Interessierte jetzt Pate einer Blühwiese werden und so Insekten helfen.

Eigentlich ist es ganz praktisch: Im Sommer müssen Autofahrer kaum noch Insekten von der Windschutzscheibe kratzen, und auf der Terrasse lässt es sich bei Kaffee und Kuchen aushalten, ohne ständig lästige Wespen vertreiben zu müssen. Was oberflächlich betrachtet positiv scheint, sind jedoch sichtbare Zeichen einer negativen Entwicklung: Insektensterben.

Der Bauernhof Meuthen in Oberschmitte bietet in diesem Jahr nun jedem die Chance, etwas dagegen zu unternehmen: Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern wird Landwirt Tim Meuthen ab Mitte April das „Lippstädter Blütenparadies“ aussähen, eine Saatmischung für eine Insektenweide. Dafür bietet der Bauernhof Patenschaften. „Wer zuhause keine Möglichkeit hat, etwas gegen das Insektensterben zu tun, bekommt sie hier und unterstützt zugleich die heimische Landwirtschaft“, sagt Christa Meuthen.

Bestäuber Insekten sind laut „Bundesinformationszentrum Landwirtschaft“ entscheidend für die Bestäubung von Nutzpflanzen in der Landwirtschaft, auch rund 80 Prozent der Wildpflanzen sind abhängig von Insektenbestäubung. Für viele Vogelarten sind sie überlebenswichtig: 60 Prozent der Vögel in der heimischen Natur ernähren sich hauptsächlich von Insekten.

Durch die Patenschaften fällt die Förderung weg. „So aber können sich viele am Erhalt der Artenvielfalt beteiligen“, erklärt Christa Meuthen den neuen Weg. Die Landwirte müssen ohnehin fünf Prozent ihrer Ackerflächen als ökologische Vorrangflächen für besondere Umweltmaßnahmen nutzen. „Wir könnten auch Futterpflanzen wie Luzerne oder Klee säen. Aber wir arbeiten mit der Natur, leben davon. Deshalb unterstützen wir die Vielfalt und wollen sie auf den Acker bringen“, betont die Landwirtin.

Das Lippstädter Blütenparadies enthält Blumen, die über das ganze Sommerhalbjahr hinweg zu verschiedenen Zeiten blühen. Gelbsenf und Leindotter zeigen sich als erstes, später Kornblumen, Klatschmohn, Perserklee und Sonnenblumen. Farblich wechselt die Mischung von gelb zu rot und lila. „Gerade im Sommer ist das Blütenangebot für die Insekten wichtig, da sie dann nicht mehr so viel Nahrung finden wie im Frühling“, betont Meuthen. So schaffe man durchgehend Nahrungsquellen für Biene, Schmetterling und Co.