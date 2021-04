Früh übt sich, wer ein souveräner Bürger werden soll und will. Der Mama beim Stimmzettel-Einwurf helfen, das dürfte für viele einer der ersten handfesten Kontakte mit der Demokratie sein. Jugendparlamente wie in Leichlingen sollen für den Nachwuchs die Hemmschwelle senken, sich am Gemeinwesen zu beteiligen Foto: dpa/Mindaugas Kulbis