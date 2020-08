Wettbewerb der Stadt Kevelaer und des Imkervereins : Garten in Wetten freut die Insekten

(RP) Beim Wettbewerb der Stadt und des Imkervereins setzte sich Herbert Geske durch. Für die Bewerbungen gab es viel Lob. Sonderpreis ging an Ulrich Baumann.

Im zweiten Wettbewerb konnten sich Bürger mit ihrem insektenfreundlichen Vorgarten bewerben. Jetzt stehen die Sieger fest. Platz eins geht an Herbert Geske in Wetten. Besonders hoch wurden die Artenvielfalt und die Ansiedlung von einheimischen Pflanzen bewertet. „Einen Zusatzpunkt gab es für die lockere Bepflanzung unter dem Dachüberstand mit Hauswurz und Fetthennen-Steinbrech, wodurch auch in diesem Bereich Insekten Nahrung und Lebensraum finden“, so die Jury. Platz zwei ging an Maike Gnutzmann, der dritte Platz an Doris Wellmanns.