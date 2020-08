Corona aktuell : Testergebnisse in Leichlinger Kita stehen noch aus

Abstrichnahme vor einem Corona-Test. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hier sind die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Seit Freitag bis einschließlich Montagnachmittag sind zwölf neue Corona-Fälle bekannt geworden, davon neun in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid und einer in Overath. Eine weitere Person gilt als genesen.

In der Leichlinger Kindertagesstätte „Förstchen“, wo eine Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, sind am Montag bei den in Frage kommenden Kontaktpersonen die Abstriche genommen worden. Die Testergebnisse stünden noch aus. Dies teilte der Rheinisch-Bergische Kreis mit. Wie berichtet, wurde die betroffene Kita-Gruppe vorsorglich geschlossen.

Seit Freitag bis einschließlich Montagnachmittag sind im Kreis zwölf neue Corona-Fälle bekannt geworden, davon neun in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid und einer in Overath. Eine weitere Person gilt als genesen. Es befinden sich 189 Personen in Quarantäne, das sind acht mehr als am Freitag. Bei sechs neuen Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus südosteuropäischen Staaten. Bei zwei neuen Fällen ist der Infektionsursprung im familiären Umfeld und bei zwei weiteren im gesellschaftlichen Umfeld zu sehen. Zwei neue Fälle stehen im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen. Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid wurde eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft positiv getestet. „Dieser Fall steht nicht im Zusammenhang mit dem letzte Woche bekannt gewordenen Fall in der Einrichtung“, so das Kreisgesundheitsamt. Die infizierte Person habe mit entsprechender Schutzkleidung gearbeitet. Die Testergebnisse im Zusammenhang mit dem letzte Woche aufgetretenen Fall im Luchtenberg-Richartz-Haus liegen laut Amt noch nicht vor.