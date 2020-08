SC Leichlingen : Fußballer geben sich neues Konzept für die Jugendarbeit

Leichlingen Der SC Leichlingen setzt beim Training mit Kindern und Jugendlichen auf viel Spaß und will zugleich das Leistungsniveau halten und ausbauen. Das soll attraktiv sein für alle: Spieler, Trainer, engagierte Eltern und Sponsoren.

Umgesetzt wird das neue Konzept mit den Trainern des SC Leichlingen, aus deren Reihen es auch kritische Stimmen zur Realisierbarkeit der Ideen gegeben hat. In regelmäßigen Trainerabenden und in Schulungen soll das Konzept nun mit Leben gefüllt und weiterentwickelt werden. Anregungen will sich der Verein auch bei Fachleuten anderer Sportarten holen.

Damit soll eine Standardisierung der Abläufe beim Training erreicht werden, die aber zugleich die persönliche Note eines Übungsleiters nicht außer Acht lässt. „Denn auch unsere Trainer sollen natürlich weiterhin Spaß an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen haben“, sagt der Vereinschef. „Mit dem neuen Konzept wollen wir attraktiv für alle werden: Spieler, Trainer, engagierte Eltern und auch Sponsoren. Wenn wir neue Ziele formulieren, müssen wir alle mit einer neuen Portion Motivation ausstatten. Wir müssen alle an uns arbeiten, mal eine andere Perspektive einnehmen und damit in Leichlingen die Voraussetzungen weiter verbessern, erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich zu machen“, ergänzt Zimmermann.

Im Training heißt das: Es soll vor allem in spielnahen Formen geübt werden, möglichst nicht in ausschließlich monotonen Bewegungsabläufen. Es wird viel Arbeit am Ball geben, weil sich Ausdauer und Motorik auch mit dem Sportgerät trainieren lassen. So will der Verein langfristig das Vergnügen am Fußball – auch gegen Konkurrenten wie digitale Medien – sichern. „Wir haben ein unglaublich großes Potenzial dadurch, dass wir „unten in der Stadt“ der einzige Fußballverein sind. Manchmal haben wir uns vielleicht ein wenig zu lang darauf ausgeruht. Auch wenn wir weiterhin in allen Jahrgängen noch gut besetzt sind, spüren wir die Konkurrenz zu anderen Angeboten. Deshalb wollen wir allen, die für den SC Leichlingen täglich auf dem Platz stehen, eine neue Perspektive zeigen, um besser planen zu können“, fasst Jan-Luca Zimmermann zusammen.