Schnellere Hilfe im Rheinisch-Bergischen Kreis : Ein „Notfall-Auge“ für den Rettungsdienst

Leichlingen/Rhein-Berg Unfälle sind Sekundensache. Wenn sie dann noch an weniger bekannten Orte passieren, hat die Leitstelle es schwer, die Rettungskräfte dort hinzuführen. Ein neues System soll Zeit sparen und Einblicke in den Notfallort gewähren.

Wer sich die Einsätze der Feuerwehr Leichlingen in den vergangenen Wochen ansieht, stößt auf etliche Hilfeleistungen, die sich unter Mensch in Notlange rubrizieren ließen. Vergangenen Samstag etwa musste eine Leichlingerin morgens um 6 vom Rettungsdienst betreut werden. Der Einsatzort an der Friedensstraße war eindeutig, die Helfer schnell vor Ort. Was aber, wenn Menschen in Rhein-Berg auf einem Wanderweg verunglücken, zwar den Notruf 112 wählen, aber ihren Standort nicht ohne weiteres durchgeben können, weil sie als Tourist in der Region sind oder im Wald wenig Orientierung haben?