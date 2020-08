Kostenpflichtiger Inhalt: Krisenmodus in Leichlingen : So hat das Jugenddorf Corona gemeistert

„Heimeinrichtungen hat in einer solchen Krise niemand auf dem Schirm“: Egon Graf leitet das Kinder- und Jugenddorf St. Heribert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Auch in der Leichlinger Einrichtung St. Heribert hat die Pandemie einiges geändert. „Die Erzieher haben viel mehr Zeit für uns“, war in diesen Wochen ein oft gehörter Satz aus Kindermund. In der Anlage wohnen 52 Kinder und Jugendliche im Alter von wenigen Monaten bis zu 18 Jahren.