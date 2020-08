Leichlinger Musikwochenende darf stattfinden : Grammofestival mit Corona-Auflagen

So voll wie zu Nicht-Corona-Zeiten wird es im September im Alten Stadtpark auch beim Auftritt von Jim Buttons“ nicht werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Trotz Corona und erstmals mit Eintritt startet eine Neuauflage des beliebten Grammo-Musikfestivals im Alten Stadtpark.

Maximal 500 Zuhörer sind zugelassen, jeweils zehn Personen dürfen in den vorgesehenen Bereichen zusammen sein. Zu den weiteren Sicherheitsauflagen gehört eine schriftliche Anmeldung.

Auftakt am Freitag ab 17.30 Uhr übernehmen „MonkeyMaze“ und „Mr. B Fetch“. Ihnen folgen am Samstag ab 14.30 Uhr die Gruppen „Soul Glow“, „Bakers Breeze“ und „Jim Buttons“. Am Sonntag ab 14.30 Uhr sorgen die „Peter Nonn Blues Band“ und „Peter Lorenz und die Band“ für Unterhaltung, außerdem „Tripple Sec“ ab 20 Uhr“.