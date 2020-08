Filiale in Leichlingen wird mit Opladen zusammengelegt : Commerzbank an der Kirchstraße schließt

Commerzbank an der Kirchstraße schließt

Filiale in Leichlingen wird mit Opladen zusammengelegt

Die Commerzbank-Filiale an der Kirchstraße schließt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Schon seit Wochen arbeiten in den Räumen der Commerzbank an der Kirchstraße nur noch die Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten. Mitarbeiter sind nicht präsent. Jetzt macht die Bank es offiziell: Die Filiale wird Ende September endgültig geschlossen.

Bereits jetzt sind die ehemals Leichlinger Bankangestellten an anderer Stelle im Einsatz. „Wir werden die Filiale in Leichlingen mit sofortiger Wirkung mit der Filiale in Opladen zusammenlegen“, sagte ein Sprecher auf RP-Anfrage.