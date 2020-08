Neuer Vorstand stellt erste Ideen vor : Die Bürgerstiftung wagt den Neustart

Leichlingen Die Einrichtung will verstärkt Spenden für konkrete Vorhaben einwerben und sich bei den Leichlingern bekannter machen, gab der neue Vorstand bekannt. Auch Bürger, die Ideen haben, sollen sich melden.

Mit neuem Vorstand hat sie nun erste Überlegungen für Aktionen und Projekte angestellt, für die sie in der Bürgerschaft um Spenden werben will. „Die Zinsen gehen gegen null Prozent, wir müssen uns also etwas überlegen“, sagte am Mittwoch die im April neu gewählte Stiftungsvorsitzende Roswitha Süßelbeck. Was über das Stiftungskapital von 100.000 Euro hinausgehe, sei derzeit recht wenig, Ideen daher gefragter denn je. Schließlich wolle man auch künftig die Jugend- und Altenhilfe, die Bildung, die Heimatpflege und den Umweltschutz unterstützen. Zu den Ideen, die die Bürgerstiftung gerne angehen möchte – sofern sie Spender findet – gehört unter anderem, Bänke an Wanderwegen aufzustellen, Projekte mit Jugendlichen in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament zu initiieren und Baumpflanzungen, aber beispielsweise auch das Anlegen eines Barfußpfades und Unterstützung der Aktionen zum 30. Geburtstag des Fördervereins der Stadtbücherei im nächsten Jahr.