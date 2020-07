Einsatz in Essen : Geldautomat in Bank gesprengt - Wohnhaus wird evakuiert

Essen Nach einer Geldautomatensprengung in Essen-Karnap ist am Donnerstagmorgen ein Wohnhaus mit knapp 15 Menschen evakuiert worden. Ein Statiker soll nun die Standsicherheit prüfen.

Unbekannte lösten gegen 4.40 Uhr im Foyer einer Bank-Filiale am frühen Donnerstagmorgen in der Bank am Karnaper Markt die Detonation aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Anwohner hätten daraufhin den Notruf gewählt. Das Gebäude der Bankfiliale sei Wohn- und Geschäftshaus zugleich. Durch die Detonationen seien große Teile des Erdgeschosses verwüstet worden. Beschädigungen an der Fassade und zerborstene Glasscheiben, deren Splitter mehrere Meter weit flogen, zeugten von der Stärke der Explosionen, berichtet die Polizei. Die Bewohner sollten daher das Haus verlassen.