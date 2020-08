Verdächtiger festgenommen : Bombendrohung in Kiewer Bank

Bombendrohung in Kiewer Bank

Ein Mann drohte in der Hauptstadt Kiew, eine Bankfiliale mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Nach langen Verhandlungen mit der Polizei, nehmen die Einsatzkräfte den 32-Jährigen fest.

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat ein Mann kurzzeitig gedroht, eine Bankfiliale zu sprengen. Nach rund drei Stunden wurde der 32 Jahre alte Mann festgenommen, wie Vize-Innenminister Anton Geraschtschenko am Montag in Kiew mitteilte. Der Verdächtige sei mit einem Rucksack in die Filiale gegangen und habe behauptet, eine Bombe bei sich zu tragen.